Le strisce LED si sono rapidamente diffuse in tantissime case di italiani e non, proprio per la loro qualità estetica e di design, ma anche per la capacità di creare la giusta ambientazione, migliorando notevolmente l’aspetto delle varie abitazioni. TP-Link Tapo è la proposta di TP-Link, una delle realtà più importanti del panorama mondiale.

Ogni giorno su Amazon sono disponibili tantissimi codici sconto che aiutano gli utenti a spendere pochissimo, oltre alle offerte migliori con prezzi sempre più bassi, per non perdere nemmeno uno sconto, ricordatevi di entrare nel nostro canale Telegram dedicato.

TP-Link Tapo, la striscia LED a meno di 20 euro

TP-Link Tapo L900-5 è una striscia LED ad alte prestazioni, prima di tutto è completamente RGB, ciò sta a significare che l’utente può scegliere tra tantissimi colori dimmerabili in intensità (regolazione manuale della potenza), optando anche per variazioni nel bianco (caldo o freddo che sia), ed ha una lunghezza complessiva di 5 metri.

Il listino è di 29 euro, con la promozione attivata su Amazon gli utenti possono acquistarla a soli 19 euro, la riduzione effettiva corrisponde al 33% (teoricamente ha un costo di 4 euro al metro). Se volete acquistarla, premete qui.

Tra le altre caratteristiche di rilievo del prodotto troviamo sicuramente la compatibilità con gli assistenti vocali, quali sono Google Home e Amazon Alex, la funzione sync-to-music, per pulsare e cambiare le colorazioni a tempo di musica, ed ovviamente il completo controllo dall’applicazione mobile, disponibile nel periodo per Android e iOS. Le dimensioni, se interessati, sono di 500 x 3 x 0,2 centimetri, con peso complessivo di soli 100 grammi, per una facilissima installazione ovunque vogliate.