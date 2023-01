Il lancio globale di OnePlus 11 è dietro l’angolo. Il telefono sarà svelato all’evento di lancio di Cloud 11 che si terrà a Nuova Delhi, in India, il 7 febbraio. L’ammiraglio sarà venduto in regioni di tutto il mondo, tra cui Nord America, Europa (senza Germania), Asia e altro ancora. Mentre aspettiamo il debutto formale, un elenco su Amazon di OnePlus 11 ne conferma le specifiche e la data di preordine per il mercato statunitense. Separatamente, un rapporto rivela i prezzi del telefono per la regione europea. Ecco i dettagli.

Amazon US ha recentemente aggiunto sulla piattaforma il nuovo OnePlus 11. Sebbene l’elenco sia stato ora rimosso, alcuni screenshot che circolano confermano le specifiche dello smartphone e la data di prenotazione anticipata per la regione nordamericana.

Ecco quanto costa in Italia

Come riportato in precedenza, OnePlus 11 arriverà negli Stati Uniti con il supporto per la ricarica a 80 W. Al contrario, altre regioni riceveranno la variante di ricarica da 100 W in grado di caricare completamente la batteria da 5.000 mAh in soli 25 minuti. Inoltre, il Nord America apparentemente otterrà la versione da 16 GB di RAM con solo 256 GB di spazio di archiviazione, altri mercati potrebbero ottenerlo anche con 512 GB. I lettori interessati potranno preordinare il dispositivo il 7 febbraio, lo stesso giorno del suo lancio globale.

Inoltre, un report di WinFuture ha rivelato i prezzi di OnePlus 11 per il vecchio continente. Sarà disponibile nell’Eurozona con un prezzo di partenza di € 899 per la versione base da 8 GB di RAM + 128 GB di storage. Il modello di fascia alta da 16 GB di RAM + 256 GB di storage sarà venduto a € 949.

Se non lo sai già, OnePlus 11 non arriverà in Germania a causa del recente divieto imposto dal paese alla vendita di smartphone OnePlus e Oppo. Ciò era dovuto a una disputa sui brevetti tra la società cinese e Nokia.