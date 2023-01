ll programma Ferrari Tailor Made ha sollevato il sipario su una nuova vettura unica e speciale. Per celebrare i 30 anni del Cavallino Rampante in Cina, da Maranello arriva un esemplare unico della Roma tra i più belli mai realizzati.

I designer si sono ispirati alla ricca tradizione della Cina e dal suo artigianato per realizzare una vettura che potesse incarnare al meglio il mondo del lusso unendo l’estetica e il know cinesi con la filosofia italiana di design ed eleganza. Quello che ne emerge è una Ferrari Roma da 620 CV sviluppata in collaborazione tra il programma Tailer Made e la famosa designer cinese Jiang Qiong’er.

La carrozzeria ha un colore argento opaco “Sanusilver” a cui si abbinano elementi in “Rosso Magma Glossy”. Il contrasto cromatico crea un abbinamento unico che permette di mettere in risalto le linee e le forme della Roma. Ecco quindi che la carrozzeria è percorsa da strisce colorate che si ispirano ai mobili della dinastia Ming.

Passando agli interni, invece, ci sono diversi dettagli tratti dalla cultura cinese che impreziosiscono l’abitacolo. Tra questi spiccano i brancardi in fibra di carbonio a cui si affianca una targhetta in oro su cui sono incisi i caratteri cinesi del numero 30. Per rendere ancora più esclusivo il tutto, i caratteri sono intarsiati con giada, un elemento che nella cultura orientale simboleggia la purezza e la gentilezza.

L’esperienza a bordo di questa particolare Ferrari Roma è multisensoriale e, oltre alla vista, viene stimolato anche l’olfatto. Grazie all’esclusivo “pacchetto lifestyle”, all’interno della vettura sono installati quattro diffusori di aromi in ebano e cristallo i quali consentono di scegliere un profumo per ogni stagione.

Non manca anche un classico set da tè racchiuso all’interno di un cestino in bambù intrecciato. A completare la dotazione, troviamo anche un portasigari in ebano, un posacenere in pietra d’inchiostro, un aquilone di carta, coperte in cashmere e un set di dama cinese.