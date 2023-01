L’operatore virtuale NTmobile ha recentemente lanciato una nuova offerta dedicata alla promozione denominata Più con pagamento mensile, con anche 5 euro di ricarica omaggio al momento dell’attivazione.

Si segnala che la nuova promozione viene mostrata anche nel sito ufficiale dell’operatore, attraverso un banner dedicato presente in homepage. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

NTmobile ha lanciato una nuova promozione

Con l’offerta Più, ogni mese sono previsti 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Il prezzo dei rinnovi è pari a 4,99 euro al mese, mentre per il costo di attivazione sono richiesti 9,99 euro. Con la nuova promo disponibile da oggi, al momento dell’attivazione si ottengono quindi anche 5 euro di ricarica omaggio, utilizzabili dunque anche per rinnovare l’offerta il mese successivo.

Per ottenere la ricarica è necessario attivare l’offerta direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Salvo cambiamenti, l’iniziativa rimane disponibile fino al 31 Gennaio 2023, mentre l’offerta Più rimane comunque attivabile fino a nuova comunicazione. Si sottolinea sempre che con NTmobile, i nuovi clienti possono sia richiedere un nuovo numero che effettuare la portabilità da un altro operatore.

Inoltre, nel caso si decida di attivare una nuova numerazione, è possibile anche scegliere di personalizzare alcune cifre del numero telefonico. Per l’offerta Più in particolare, nel sito ufficiale dell’operatore viene indicata una soglia pari a 4 Giga per il Roaming all’interno dell’Unione Europea. Per scoprire tutte le offerte disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.