Microsoft sfida Google, vuole integrare ChatGPT su Bing

La sfida sembra essere ormai pronta per essere lanciata: Microsoft avrebbe pianificato il lancio di una versione del suo motore di ricerca Bing che utilizza ChatGPT per rispondere a tutte le query di ricerca.

La notizia arriva da testate di alto rilievo all’estero, le quali parlano di novità prossime all’arrivo già durante la fine del prossimo mese di marzo. L’obiettivo sarebbe quello di rendere Bing molto più competitivo per mandarlo contro Google. La tecnologia ChaGPT potrebbe offrire delle risposte con un linguaggio naturale e non solo i soliti collegamenti a cui tutti sono abituati. L’obiettivo di Microsoft è quello di migliorare ulteriormente, andando anche oltre quello che già è possibile da anni. L’obiettivo è fornire nuove tipologie di funzionalità oltreché risposte naturali che siano basate sull’intelligenza artificiale.

ChatGPT per implementare Bing contro Google: l’idea di Microsoft

La tecnologia di ChatGPT si serve del modello linguistico GPT-3.5, il quale è stato rilasciato l’anno scorso e che durante le ultime settimane non ho fatto altro che far parlare di sé per via delle sue grandi capacità proprio nella generazione di risposte che sembrano effettivamente provenire da un altro essere umano pieno di ogni tipo di cultura e di tantissimi argomenti. Attualmente però ci sono alcune controversie che vanno risolte prima che tale servizio venga utilizzato all’interno delle grandi aziende come Microsoft. Bisogna infatti sistemare alcune risposte che includerebbero al loro interno dei pregiudizi razziali ma anche la tendenza in alcuni casi a presentare delle informazioni sbagliate come fatti reali. Potrebbe quindi essere una cosa pronta all’arrivo, ma bisogna ancora effettuare delle regolazioni.