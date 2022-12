TikTok può creare confusione all’inizio. Sii individuale, no: collabora. Usa audio di tendenza, no: creane uno tuo. Prendilo sul serio, no, preparati a ridere di te stesso. Allora, qual è la verità?

Come qualsiasi piattaforma di social media, il successo su TikTok dipende dalla tua capacità di adattare i tuoi contenuti al pubblico e alle sue aspettative. Più di ogni altra app, tuttavia, il contenuto di TikTok è unico ma allo stesso tempo guidato dalle tendenze.

Tutti questi fattori sono i motivi per cui si è dimostrato così popolare tra il suo pubblico più vasto: la generazione Z. È anche il motivo per cui è una piattaforma così attraente per i marchi.

Tutti i nostri suggerimenti e trucchi su Tiktok sono stati provati e testati, quindi vale la pena adottarli nelle tue strategie di marketing. Se vuoi diventare virale su TikTok, questi sono i migliori consigli su Tiktok da tenere a mente.

Le tendenze attuali

Il consiglio numero uno di TikTok che possiamo dare è assicurarti di creare video che sfruttino ciò che è di tendenza in quel momento. Di tutti i suggerimenti, sfruttare al meglio suoni virali, meme, sfide, idee video e hashtag di tendenza è quello che avrà l’effetto maggiore sulla tua visibilità.

Conoscere quali sono le tendenze è il primo passo per essere coinvolti o per avviarne uno tu stesso. Per scoprire le tendenze più rilevanti per te, è importante iniziare a interagire con l’app. Cerca hashtag, metti mi piace o commenta i video di tendenza che vedi. La pagina For You (FYP) si adatterà per mostrarti più video di tendenza di questo genere. Valuta ciò che vedi e agisci in fretta.

Usa gli hashtag giusti

L’utilizzo degli hashtag più popolari su TikTok come base per la produzione di contenuti creativi può davvero aiutare a distinguere il tuo marchio e ti renderà anche più visibile agli utenti giusti.

Poiché gli hashtag sono uno dei fattori che l’algoritmo di TikTok esamina quando decide quali contenuti promuovere, l’utilizzo di quelli giusti assicurerà che i tuoi contenuti siano mirati al pubblico giusto e molto più probabile che vengano accolti favorevolmente.

Non è solo l’algoritmo che cerca gli hashtag. Gli utenti di TikTok usano gli hashtag per indicare agli altri di cosa trattano i loro video e rendere i loro video più facilmente individuabili. A loro volta, i TikToker cercheranno gli hashtag per trovare contenuti pertinenti per loro. Se usi l’hashtag giusto, ti stai mettendo nel percorso degli spettatori più coinvolti, che cercano attivamente video proprio come il tuo.

Aumenta l’autority del tuo account

Quando si tratta di trucchi TikTok utilizzabili, questo potrebbe sembrare vago, ma in realtà è abbastanza semplice: è molto più probabile che un video diventi virale se proviene da un account affidabile e di qualità. Ciò significa che il tuo marchio o profilo deve essere attivo e regolare nel tempo, ciò dimostrerà l’affidabilità del tuo account all’algoritmo di TikTok.

Un altro modo per aumentare la tua autorità è attenersi a una delle nostre regole più importanti: non riutilizzare i contenuti!

L’algoritmo di TikTok contrassegna i contenuti di bassa qualità o non originali, che tendono ad essere i contenuti riproposti. Oltre a questo, i contenuti che funzionano bene su una piattaforma non funzionano necessariamente sull’altra.

Un altro consiglio di TikTok? Assicurati di limitare il numero di volte in cui rimuovi i video, in quanto ciò indica all’algoritmo che hai la tendenza a pubblicare contenuti di scarsa qualità.