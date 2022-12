Le auto elettriche vendute da Lucid Motors utilizzeranno batterie fornite da Panasonic. Il produttore americano e la multinazionale giapponese hanno infatti stretto un accordo di fornitura pluriennale. Il 2023 è l’anno che vedrà la prima consegna di celle della batteria per i veicoli della casa automobilistica e l’accordo rimarrà in vigore fino al 2031.

Sia l’auto elettrica Lucid Air che l’imminente SUV elettrico Gravity utilizzeranno la tecnologia delle batterie di Panasonic, che sarà utilizzata in entrambi i veicoli. La casa automobilistica osserva che sarà in grado di supportare l’espansione della produzione della sua berlina elettrica poiché l’azienda giapponese fornirà le celle utilizzate nella creazione del veicolo.

Panasonic aumenterà la sua produzione

Il CEO di Lucid Motors, Peter Rawlinson, ha riferito che Panasonic è un eccellente partner commerciale grazie alle tecnologie lungimiranti dell’azienda e alla vasta conoscenza del settore. La società aumenterà la produzione della serie completa Lucid Air nel 2023 e soddisferà la crescente domanda di batterie agli ioni di litio. Inoltre la società prevede che la produzione del Gravity SUV inizierà nel 2024.

Inizialmente, le celle che verranno utilizzate da Lucid Motors saranno prodotte in Giappone. Nel prossimo futuro, proverranno da una nuovissima struttura che Panasonic intende costruire nella città di De Soto, Kansas. Oggi Panasonic è uno dei più importanti fornitori di batterie per Tesla. Tuttavia, non è un segreto che l’azienda giapponese punti ad espandere la propria posizione nel settore automobilistico vendendo accumulatori a un numero maggiore di clienti.

Questo obiettivo dell’azienda giapponese non è un mistero e proprio per questo sta aumentando la sua capacità produttiva. In totale sono stati investiti circa 4 miliardi di dollari. Il nuovo stabilimento sarà in grado di generare circa 4.000 posti di lavoro in più e la società creerà celle nel formato 4680. Queste celle saranno vendute a Tesla oltre ad altri clienti.