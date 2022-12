L’operatore Vodafone Italia si è deciso a lanciare il nuovo servizio denominato Trade In Digitale, che permette a tutti i clienti dell’operatore rosso di stimare il valore del proprio smartphone usato.

Una volta stimato il suo valore e consegnato, permette di ricevere l’accredito della cifra stabilita direttamente sul proprio conto corrente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia il nuovo servizio Trade In Digitale

La nuova iniziativa dell’operatore rosso ha come obiettivo quello di prolungare la vita degli smartphone, incoraggiando l’utente ad un utilizzo più responsabile e sostenibile, cedendo il vecchio smartphone invece di buttarlo via, in cambio di denaro. Grazie al servizio Trade In Digitale di Vodafone è il cliente stesso a poter effettuare, in autonomia e in modo semplice, una prima stima del valore del proprio smartphone.

Se il cliente decide di procedere con il trade-in, dovrà consegnare lo smartphone in un punto di raccolta UPS. Con una spedizione totalmente gratuita per il cliente, il telefono sarà consegnato a Recommerce che si occuperà di fare una seconda valutazione del dispositivo per verificarne lo stato e le funzionalità. Se tutti i requisiti stabiliti verranno soddisfatti, il cliente, come anticipato precedentemente, riceverà l’accredito direttamente sul proprio conto corrente.

Per estendere ulteriormente il proprio impegno green e dar modo ai propri clienti di fare scelte più consapevoli nel rispetto dell’ambiente, Vodafone ha lanciato anche Eco Rating, sistema di valutazione ecologica che consente di conoscere l’impatto degli smartphone sul pianeta durante il loro intero ciclo di vita, dal processo produttivo all’utilizzo, fino allo smaltimento, così che i consumatori possano identificare e confrontare i telefoni cellulari più sostenibili.