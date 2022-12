Il prossimo 22 dicembre su Tower of Fantasy farà il proprio debutto un grande ed importante aggiornamento. La versione 2.2 del titolo prenderà il nome di Mirafaleur Moonshade e introdurrà tante novità che andranno a migliorare il gameplay.

I giocatori potranno esplorare nuove sezioni di Mirroria, la grande città in stile Cyberpunk che è stata introdotta con lo scorso update. Tra le aree principali in cui sarà possibile girovagare troviamo Mirramoon Street, Treasured Garden, Aquaria Palace, Coolyland e Entertainment Center.

Il gameplay inoltre si arricchisce con numerose scene interne e di contenuti interattivi. Sarà anche possibile vivere esperienze inedite al Centro divertimenti come, per esempio, fare una partita a bowling, organizzare una gara di corsa o anche ascoltare musica alla Livehouse. I giocatori possono anche divertirsi sulle montagne russe e sulla ruota panoramica, risolvere indovinelli e vincere ricompense con i Lantern Riddles, e molto altro ancora.

Il nuovo update di Tower of Fantasy introdurrà nuovi personaggi e aree di gioco per ampliare le possibilità di gameplay per gli utenti

Oltre alle novità di gameplay, l’aggiornamento introdurrà anche il nuovo simulacro chiamato Lyra. Questo personaggio si configura come l’unica erede della signora Maidelin ed ha un carattere molto freddo. L’arma principale di Lyra è il Vesper, una sorta di braccio cibernetico capace di un enorme aumento dei danni e dotata di un effetto curativo.

Inoltre, il debutto dell’update 2.2 segna anche l’inizio delle feste per Tower of Fantasy con tanti eventi dedicati e ricche ricompense. Tra queste possiamo citare il Dark Crystals, Red Nucleus, skin a tema natalizio e altro ancora.

Ricordiamo che Tower of Fantasy è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale, su App Store, Google Play e Steam. Il titolo si è aggiudicato numerosi premi come il Best for Tablets di Google Play oltre al Best Mobile Game ai The Game Awards.