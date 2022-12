Un fotografo è riuscito a creare ritratti di persone che non esistono grazie ad un programma di intelligenza artificiale chiamato Dall-E 2.

Mathieu Stern, fotografo francese, ha utilizzato il software per creare ritratti fotorealistici di persone che non esistono che ha documentato in un video su YouTube.

Stern, che ha recentemente realizzato una serie di scenografici design, ha iniziato chiedendo a Dall-E di creare un’immagine di “una giovane donna bellissima che indossa un kimono giallo, in una serra tropicale“.

“All’inizio la mancanza di informazioni sulla fotocamera, sull’obiettivo e sull’aspetto generale dell’immagine ha portato a risultati piuttosto insignificanti“, spiega Stern su YouTube.

“Quindi, per aiutare Dall-E, è necessario aggiungere alcuni dettagli alla descrizione generale, come l’obiettivo, la fotocamera e la pellicola utilizzata”.

Stern afferma che i risultati migliori sono arrivati dopo aver aggiunto la parola “Graflex“. Le fotocamere Graflex erano fotocamere di grande formato, molto nitide al centro ma con un forte effetto bokeh.

Il fotografo parigino afferma che la tecnologia è ancora molto giovane e richiede molte prove e correzioni. “Per ogni test, sono riuscito ad ottenere degli ottimi risultati.”

Nonostante questo, non è infallibile

Dall-E 2 ha problemi con gli occhi del soggetto nella foto. Così Stern ha importato le immagini in Photoshop e usando i nuovi filtri neurali ha cambiato la direzione degli occhi per farli sembrare umani.

Una volta ottenuto il completo controllo dell’IA, il fotografo potrebbe arrivare anche a sperimentare nuovi pattern cambiando l’età, il sesso e l’etnia del modello. Stern potrebbe persino aggiungere trucco per il viso o aggiungere oggetti di scena folli, come il casco di un astronauta o le orecchie da elfo.

Le immagini non devono nemmeno contenere una sola persona, è possibile aggiungere un’altra persona nella cornice o persino una tigre, un’iguana o altri animali.