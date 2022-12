MediaWorld asfalta Euronics e Unieuro con prezzi al 60% di sconto solo oggi

MediaWorld nel suo nuovo volantino del mese di dicembre sta offrendo prezzi eccezionali, i quali arrivano addirittura al 30%. Come potrete notare ci sono smartphone e tanta altra merce interessante.

Se volete però avere anche le migliori offerte da parte del mondo Amazon, c’è una soluzione che non potete lasciarvi scappare. Esiste infatti il nostro canale Telegram ufficiale che oggi conta oltre 68.000 utenti attivi. Basta cliccare qui per entrare subito e gratis.

MediaWorld distrugge la concorrenza a colpi di grandi offerte come potete notare nell’ultimo volantino di dicembre

Un vero e proprio colosso come MediaWorld, non può tirarsi indietro dall’offrire all’interno della sua campagna promozionale le migliori soluzioni per quanto riguarda il mondo della tecnologia attuale. Per quanto concerne un colosso come Samsung, non può passare in osservato l’ultimo top di gamma che è il Galaxy S22 Ultra, il quale viene offerto al pubblico ad un prezzo consigliato di 999 €. Per quanto riguarda poi la rivalità, ovvero Apple, c’è l‘iPhone 13 dell’anno scorso ad un prezzo molto interessante che corrisponde ad 848 €. Ovviamente c’è anche l’iPhone 14, il quale è disponibile ad un prezzo di 949 € compreso di due anni di garanzia.

Questi prezzi risultano quindi molto più bassi del solito ma non sono i soli ad essere eccezionali. Potete infatti spendere anche molto di meno scegliendo degli smartphone medi di gamma, come ad esempio Oppo Find X5 Lite a soli 498 euro, Redmi Note 11S, Redmi 9A, Galaxy A13, Galaxy A33, Readmi 10 2022 e tanti altri ancora.

Non vi resta quindi altro che dare un’occhiata e scoprire quali sono gli articoli che fanno al caso vostro.