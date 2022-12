MediaWorld impazzisce, offerte al 60% di sconto distruggono Unieuro

Se state cercando il miglior modo per fare un regalo di Natale, non dovete fare altro che recarvi in uno degli Store più famosi sul territorio italiano. Stiamo parlando di MediaWorld, uno dei grandi magazzini più interessanti per poter portare a casa un pezzo di tecnologia in questo momento al prezzo minore in assoluto.

MediaWorld è totalmente impazzita: ci sono delle offerte clamorose all’interno del volantino di questo mese di dicembre

Proprio nel volantino di MediaWorld, come indica il volantino, potrete trovare dei prezzi fuori di testa e possibilità eccezionali per i vostri migliori regali. La nuova campagna promozionale non si arresta e continua a proporre prezzi eccezionali soprattutto per gli smartphone all’interno della categoria dei top di gamma. Per quanto riguarda Samsung ed Apple ci sono rispettivamente disponibili due smartphone come Galaxy S22 Ultra e iPhone 13.

I prezzi di vendita corrispondono al 999 € ed 848 €, molto più bassi rispetto al solito. Coloro che invece vogliono spendere di meno, magari fermando la loro spesa al di sotto dei 500 €, possono optare per smartphone come Oppo Find X5 Lite a 498 euro, Redmi Note 11S, Redmi 9A, Galaxy A13, Galaxy A33, Readmi 10 2022 e molti altri ancora.

Tutti coloro che invece stanno cercando il nuovo iPhone 14, non sempre disponibile immediatamente sul sito ufficiale di Apple, possono acquistarlo qui a 949 €. Ricordiamo chiaramente che anche in questo caso ci sono due anni di garanzia per tutti i prodotti che acquistate, con la copertura per danni dovuti a difetti di fabbrica o che si presentino sul software.