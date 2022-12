Il software e l’hardware dei telefoni Android vengono costantemente aggiornati e migliorati. Google è responsabile dello sviluppo del software, mentre i produttori di hardware come Samsung e Qualcomm sono i principali responsabili dello sviluppo dei propri prodotti. In conclusione, l’azienda introduce una serie di nuove funzionalità compatibili con gli smartphone Android e gli smartwatch Wear OS. Questi miglioramenti, che dovrebbero diventare accessibili in brevissimo tempo, forniranno una grande innovazione all’interfaccia utente che ci piace su Android.

Google Foto ha recentemente aggiunto nuovi stili all’editor di collage, consentendo agli utenti di creare più facilmente collage condivisibili utilizzando le loro foto preferite da inviare ai propri cari e amici. L’azienda ha anche iniziato a lavorare con due nuovi artisti, vale a dire il team visivo di marito e moglie DABSMYLA dall’Australia e il famoso acquerellista Yao Cheng Design dalla Cina. Basta scegliere le tue fotografie, decidere uno stile, quindi utilizzare semplici strumenti di trascinamento della selezione per modificare l’ordine della disposizione.

Google sta introducendo diverse funzionalità

Lasciati coinvolgere dal materiale che ami, nello stile che funziona meglio per te. Le persone non vedenti, con vista limitata o dislessiche potrebbero scoprire che la nuova modalità di lettura su Android offre un’esperienza di lettura accessibile che possono utilizzare a proprio vantaggio. Quando viene inserito nelle impostazioni, aggiunge una funzionalità di sintesi vocale con velocità regolabile, nonché scelte di visualizzazione personalizzabili, come contrasto, stile e dimensione del carattere.

Puoi anche accedere rapidamente al materiale con il nuovo widget di ricerca della schermata Home introdotto da YouTube. Puoi accedere immediatamente alla tua raccolta di film, cortometraggi e abbonamenti con un solo tocco dalla schermata Home del tuo dispositivo.

I riquadri del sistema operativo Wear semplificano l’accesso a informazioni cruciali a colpo d’occhio, il che è conveniente dato che stiamo utilizzando i nostri smartwatch per svolgere più attività. Ora puoi iniziare a navigare verso casa o la tua azienda utilizzando il riquadro di Google Maps da qualsiasi luogo nel mondo. E ora, Google sta rilasciando nuovi riquadri che ti aiuteranno a svolgere più attività solo con il tuo orologio. Ad esempio, contattando i tuoi contatti più importanti e controllando gli orari di alba e tramonto in modo da poter organizzare la tua giornata.