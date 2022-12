Euronics distrugge Unieuro con il volantino di Natale, smartphone quasi gratis

Hanno fatto parlare molto le offerte lanciate ultimamente dai vari negozi che si occupano di vendita di ogni genere sul territorio italiano. I supermercati stanno facendo grandissimo ordine tra le varie categorie, visto che prima era tutto un po’ più confusionario soprattutto durante i giorni del Black Friday. E’ quindi il momento di continuare a battere il ferro fin quando è caldo. Euronics è stato uno dei pittori più attenti a portare avanti nel migliore dei modi tale evento, soprattutto con le offerte riguardanti il mondo dell’elettronica.

Proprio a tal proposito diversi prezzi sono rimasti uguali senza cambiare, come in molti desideravano e speravano allo stesso tempo. Lidl lo dimostra con tantissime offerte all’interno del volantino a cavallo tra novembre e dicembre, le quali possono tornare ancora d’attualità.

Per avere poi anche le migliori offerte di Amazon vi consigliamo l’iscrizione al nostro canale Telegram ufficiale con 68.000 utenti. Clicca qui per entrare subito e soprattutto gratis.

Euronics lancia tante nuove offerte che battono la concorrenza senza problemi: eccone alcune all’ultima chiamata

Avete tempo fino al prossimo 9 dicembre per fare i migliori acquisti sul sito di Euronics o all’interno dei suoi magazzini.

Avete pronti per l’acquisto smartphone di livello come Xiaomi 12T Pro, disponibile a 799 euro, come anche Xiaomi 12T, che costa 599 euro. Infine sono tanti altri gli Xiaomi disponibili a 429 o 139 euro, come Xiaomi 12 Lite e Redmi 9C, arrivando poi anche a Motorola Moto E32 in vendita a soli 129 euro. Termina Realme C33 con TCL 405, entrambi in vendita sotto i 200 euro.