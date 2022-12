Euronics riesce a mettere un freno all’incredibile crescita delle dirette rivali del settore, convincendo gli utenti ad acquistare nuovi prodotti con prezzi fortemente più bassi e ridotti del normale.

Il risparmio è importante per tutti coloro che sceglieranno di affidarsi direttamente ai vari punti vendita in Italia, in questi giorni gli acquisti possono difatti essere completati ovunque, ma solo nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda.

Ricevete le offerte Amazon e gli sconti migliori sul vostro smartphone, confermando l’iscrizione gratuita al nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics: attenzione a questi sconti, sono pazzeschi

Se volete risparmiare siete assolutamente nel posto giusto, in questi giorni Euronics avvicina di molto gli utenti all’acquisto di prodotti anche di fascia medio-alta, senza mai spiccare però il volo verso i veri e propri top di gamma.

Gli acquisti possono essere completati entro il 9 dicembre, salvo esaurimento scorte anticipato. I migliori dispositivi in commercio sono Xiaomi 12T Pro, in vendita a 799 euro, ma anche Xiaomi 12T, il cui prezzo è di 599 euro. Per il resto troviamo altri modelli dello stessi brand, disponibili a 429 o 139 euro, nel caso di Xiaomi 12 Lite e Redmi 9C, finendo poi anche su Motorola Moto E32 a soli 129 euro, oppure anche Realme C33 e TCL 405, entrambi in vendita a meno di 200 euro.

Tutti gli sconti del volantino hanno tiratura limitata, come anticipato potrebbero terminare prima del previsto, di conseguenza se vi interessa un prodotto si consiglia di acquistarlo praticamente subito, in modo da essere sicuri di riuscire a mettervi le mani in assoluta libertà e risparmiare così al massimo.