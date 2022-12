Nessuno sa chi sono, ma sappiamo solo che erano diversi: un’adolescente di oltre 50.000 anni fa di una strana unicità che sembrava essere un’antenata “ibrida” degli umani moderni che gli scienziati non avevano mai visto prima.

Solo di recente, i ricercatori hanno scoperto ulteriori prove a riguardo. In uno studio del 2019 che analizza l’intricata confusione della preistoria dell’umanità, gli scienziati hanno utilizzato l’intelligenza artificiale (AI) per identificare una specie di antenato umano sconosciuto.

“Circa 80.000 anni fa, si verificò la cosiddetta Out of Africa, quando parte della popolazione umana, che già era composta da esseri umani moderni, abbandonò il continente africano e migrò verso altri continenti, dando origine a tutte le popolazioni attuali“, ha spiegato l’evoluzionista il biologo Jaume Bertranpetit dell’Universitat Pompeu Fabra in Spagna.

Un nuovo tassello mancante

Usando una tecnica statistica chiamata inferenza bayesiana, i ricercatori hanno trovato prove di quella che chiamano una “terza introgressione“, una popolazione arcaica “fantasma” con cui gli umani moderni si sono incrociati durante l’esodo africano.

“Questa popolazione è imparentata con il clade Neanderthal-Denisova o si è discostata presto dal lignaggio Denisova“, hanno scritto i ricercatori nel loro articolo, il che significa che è possibile che questa terza popolazione nella storia dell’umanità fosse forse un misto di Neanderthal e Denisovani.

In un certo senso, la scoperta è riconducibile ad un’ipotetica conferma di una sorta di “ibrido” di ragazza adolescente identificato nel 2018; anche se c’è ancora molto lavoro da fare e gli stessi progetti di ricerca non sono direttamente collegati.

“La nostra teoria coincide con l’esemplare ibrido scoperto di recente a Denisova, anche se al momento non possiamo escludere altre possibilità“, ha detto uno del team, il genomista Mayukh Mondal dell’Università di Tartu in Estonia, in un comunicato stampa al momento della scoperta .