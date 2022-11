TIM è favolosa: YOUNG e Wonder le nuove offerte con 100GB in 5G

Tra queste aziende c’è di sicuro il nome di TIM, realtà consolidata fin da sempre. Gli utenti sanno che sottoscrivendo una delle sue promozioni possono stare tranquilli al 100%, sia per quanto riguarda la qualità ma ultimamente anche per i contenuti che sono numerosi. I prezzi poi non sono da buttare, dal momento che risultano in questo mese di novembre tra i più competitivi.

TIM: propone tre offerte clamorose, queste prendono il nome rispettivamente di YOUNG, Wonder FIVE e Wonder SIX

TIM ad esempio riesce ora a fornire ben tre offerte diverse tra loro ma che vengono indirizzate a cornici di pubblico ben definite. L’esempio più chiaro è quello della prima offerta, la quale esiste da oltre 15 anni. Si tratta della celebre TIM Young, soluzione dedicata a tutti coloro che hanno un’età al di sotto dei 25 anni. I giovani in questione potranno avere dunque per un prezzo di 9,99 € al mese una soluzione davvero unica nel suo genere. Al suo interno ci sono minuti per telefonare gratis chiunque ogni mese, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto 100 giga di traffico dati per navigare con la rete 5G.

Seguono poi altre due offerte, le quali appartengono ad una gamma totalmente nuova. TIM lancia così le sue nuove TIM Wonder, la FIVE e la SIX.

Le due offerte includono minuti senza limiti per le telefonate con 1000 SMS, ma si distinguono soprattutto quando si parla del prezzo finale e dei giga per navigare sul web. La prima delle due costa 7,99 € al mese con 70 giga in 5G, mentre la seconda costa 9,99 € al mese con 100 giga in 5G.