Il produttore cinese Oppo sta per presentare davvero numerosi dispositivi. In queste ore, ad esempio, è stato annunciato ufficialmente il medio di gamma Oppo A1 Pro. Tuttavia, fra non molti giorni l’azienda terrà un altro evento durante il quale annuncerà la nuova serie di smartphone Oppo Reno 9.

Oppo Reno 9: un leaks rivela la data del debutto ufficiale in Cina

Soltanto poche ore fa il produttore cinese Oppo ha tolto i veli sul suo smartphone medio di gamma Oppo A1 Pro. Tuttavia, come già accennato, l’azienda sta per presentare altrettanti dispositivi. Stiamo parlando della nuova serie di smartphone Oppo Reno 9 e ora, grazie ad un leaks, sappiamo la presunta data del debutto ufficiale.

Stando a quanto è emerso, l’azienda cinese Oppo terrà un altro evento di presentazione il prossimo 24 novembre 2022 ed è proprio in questo giorno che dovrebbero essere annunciati i nuovi dispositivi. La nuova serie, in particolare, dovrebbe includere almeno tre modelli.

Il primo è Oppo Reno 9 e sappiamo come tra le caratteristiche dovrebbe includere il soc Snapdragon 778G, due fotocamere posteriori da 64 e 2 MP e una batteria da 4500 mAh. Il secondo è Oppo Reno 9 Pro e sappiamo che avrà come specifiche il soc MediaTek Dimensity 8100 Max, due fotocamere posteriori da 50 e 8 MP e una batteria da 4500 mAh. L’ultimo è Oppo Renp 9 Pro+ e sappiamo che avrà il soc Snapdragon 8+ Gen 1, una batteria da 4700 mAh e sempre due fotocamere da 50 e 8 MP.

Insomma, il quadro di questa nuova serie di smartphone a marchio Oppo si fa sempre più completo. Non ci resta che attendere il debutto ufficiale che si terrà il prossimo 24 novembre.