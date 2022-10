Vodafone vuole tornare a convincere gli utenti a sottoscrivere le proprie offerte, per questo motivo ha recentemente lanciato un paio di offerte molto agguerrite, in termini di prezzo e di contenuti.

Prima di proseguire, tuttavia, è importante ricordare che l’accesso alle suddette promozioni non è aperto a tutti, in quanto al giorno d’oggi solamente con la portabilità del proprio numero di telefono, da un operatore virtuale, sarà possibile richiederle. In aggiunta, in fase di attivazione il costo da sostenere equivale a 10 euro, necessari in parte per l’acquisto della SIM, e la restante per una ricarica utilizzabile per i rinnovi successivi.

Tutti gli sconti Amazon, con codici gratis, sono disponibili in esclusiva assoluta su questo canale Telegram.

Vodafone: queste sono le due grandi offerte

L’offerta più interessante della selezione è senza dubbio la Vodafone Silver, una soluzione che prevede un costo fisso di soli 6,99 euro a rinnovo, con addebito sul credito residuo (di base non è richiesta la carta di credito o altro), al cui interno si può trovare un bundle davvero incredibile. Più precisamente questi corrisponde a 100 giga di traffico dati in 4G+, affiancati da 300 minuti verso ogni numero di telefono in Italia, 1000 minuti verso Romania e Albania, per finire con 100 minuti verso gli altri paesi esteri, a questi si aggiungono SMS illimitati verso tutti.

Nel momento in cui si volesse risparmiare, in quanto la precedente promozione potrebbe venire proposta anche a 9,9 euro, ecco arrivare la Vodafone Bronze, la quale propone 50 giga e tutto illimitato, a soli 7 euro al mese per tutti.