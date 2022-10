Vodafone mette alle strette Iliad con il lancio di una promozione davvero incredibile, una delle migliori di sempre, sopratutto per la qualità del bundle messo a disposizione del consumatore finale.

Gli unici che potranno attivare le promozioni che andremo effettivamente a raccontarvi, sono coloro che provengono da un operatore telefonico virtuale, o che più semplicemente hanno ricevuto l’SMS sul proprio smartphone. I costi iniziali, come al solito del resto, si aggirano attorno ai 10 euro, e comprendono la SIM ricaricabile, oltre a naturalmente una parte di ricarica da utilizzare per i rinnovi.

Andate sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, potrete avere gratis le migliori offerte Amazon di oggi, ed anche codici sconto gratis.

Vodafone: le offerte del momento

La promozione più economica prende il nome di Vodafone Silver, ha un costo difatti di soli 6,99 euro al mese (alcuni utenti l’hanno ricevuta a 9,99 euro), addebitati in automatico sul credito residuo, e prevede 100 giga di traffico dati a rinnovo, con 300 minuti da poter utilizzare per chiamare chiunque, oltre a 100 minuti verso l’estero e 1000 minuti verso i paesi dell’est (come Albania e Romania), per finire con illimitati SMS verso tuti.

Volendo invece puntare sulla Vodafone Bronze, ha un costo di 7 euro a rinnovo, e vede dimezzato il traffico dati. Nello specifico parliamo di 50 giga di internet in 4G, con SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Le offerte di Vodafone possono essere attivate in un qualsiasi punto vendita in Italia, alle condizioni espresse in precedenza.