Netflix ha voluto svelare la nuova classifica dei film e delle serie TV più visti nel nostro Paese. Il periodo in questione riguarda il 26 settembre il 2 ottobre. Ad essere premiati, come visto dalla classifica sono Dahmer e Morbius. Di seguito andiamo a scoprire anche le altre serie TV che hanno attirato l’attenzione degli italiani.

Netflix: le serie TV e i film che hanno suscitato maggiore curiosità in Italia

Serie TV più viste

Dhamer: Mostro: La storia di Jeffret Dahmer Dynsaty Stagione 5 L’Imperatrice Stagione 1 Fate – The Winx Saga Stagione 2 Wanna Stagione 1 Mare Fuori Stagione 2 The Crown Stagione 2 The Crown Stagione 1 Cobra Kai Stagione 5 Mare Fuori Stagione 1

Per quanto riguarda questa settimana, non ci sono tantissime novità se non l’esclusione de L’Imperatrice. Per il resto, riconfermano la propria posizione gran parte delle serie TV.

In caduta libera il successo di Fate The Winx Saga Stagione 2, dalla prima alla quarta posizione. The Crown rimane fissa nella Top 10. La morte della Regina scatenerà nuovo interesse nei confronti della saga? Chi può saperlo.

Film più visti

Morbius Blonde Lou Athena Do Revenge A Jazzman’s Blues Memorie di una Geisha Blood and Bone L’Uomo del Labirinto Se mi vuoi bene

Morbius riesce a rimanere stabilmente in prima posizione su Netflix. Nonostante il flop al botteghino, in streaming riesce ancora ad attirare un bel po’ di persone. Inoltre, tra le novità di questa settimana c’è anche Blonde, film sulla storia della celebre Marilyn Monroe. Do Revenge ancora on fire: terza settimana consecutiva in Top 10, evento più unico che raro.