L’operatore Vodafone Italia ha recentemente aggiornato il proprio portafoglio di offerte Digital disponibili online, inserendo anche la Bronze Plus a meno di 8 euro al mese.

Dallo scorso 20 settembre quindi il portafoglio delle offerte Operator Attack di Vodafone disponibili online si allinea alle novità lanciate nei negozi dell’operatore dal 19 Settembre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Bronze Plus ora disponibile online a 7.99 euro al mese

Nello specifico, pressi i punti vendita Vodafone è possibile sottoscrivere la nuova offerta Vodafone Bronze Plus a 7,99 euro al mese con primo mese a 4,90 euro grazie a Prova Vodafone. Tutti i clienti che sottoscrivono le offerte Vodafone Bronze Plus e Vodafone Silver con Smart Pay verrà applicata la promo gratuita 50 Giga Free per 12 mesi, che consente di avere senza costi aggiuntivi 50 Giga in più ogni mese di traffico dati per i primi 12 mesi.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 7.99 euro al mese. Rispetto alla versione presente nei negozi, attualmente sul sito Vodafone viene indicato che il primo mese di Bronze Plus ha un costo di 5 euro, mentre con l’iniziativa Prova Vodafone negli Store prevede un costo iniziale di 4,90 euro.

Oltre a questo cambio di offerta, anche tramite il sito Vodafone è possibile fruire della promozione che permette di ottenere l’opzione aggiuntiva gratuita 50 Giga Free per 12 mesi se si sottoscrivono le offerte Vodafone Bronze Plus e Vodafone Silver con metodo di pagamento automatico Smart Pay. Insomma, non vi rimane che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.