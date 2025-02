Vodafone lancia una nuova offerta per chi decide di passare al suo servizio. Con la proposta “Bronze Plus”, i clienti possono ottenere minuti e SMS illimitati, insieme a Giga illimitati in 5G, al costo di 9,99€ al mese. L’offerta è valida per chi attiva il servizio con l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente, bloccando così il prezzo per 24 mesi. L’attivazione avviene gratuitamente online, così come la spedizione della SIM, rendendo l’intero processo semplice e comodo.

Offerta Vodafone Bronze Plus

Il piano prevede anche un’offerta speciale per chi sceglie la Rete 5G, che permette una navigazione super veloce, a condizione che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la rete e che ci si trovi in una zona coperta dal 5G Vodafone. Per chi non ha bisogno di Giga illimitati, è disponibile un pacchetto con 150 Giga al mese, sempre con la possibilità di utilizzare la rete 5G se si soddisfano i requisiti.

Inoltre, l’offerta include Giga da utilizzare anche all’interno dell’Unione Europea, con 12,6 Giga disponibili senza costi aggiuntivi. Una novità che può risultare utile per chi viaggia frequentemente. I minuti e gli SMS illimitati sono disponibili per chiamate verso numeri mobili e fissi nazionali, ma sono soggetti a un uso corretto e lecito, che impone limitazioni sul traffico.

Una delle caratteristiche più apprezzabili di questo piano tariffario è la possibilità di passare alla eSIM, una soluzione che non richiede spedizioni e che si attiva in pochi minuti. In questo modo, gli utenti non solo risparmiano tempo, ma contribuiscono anche a una gestione più efficiente dei propri dispositivi.

Infine, se si sceglie l’addebito automatico, si ha la comodità di non doversi preoccupare delle ricariche, con la possibilità di ricaricare automaticamente il credito quando necessario. L’offerta, infine, è disponibile solo per chi passa a Vodafone da determinati operatori, mantenendo il proprio numero.