Super Mario, Nintendo chiude i 40 anni di celebrazioni

Con un messaggio comparso sul sito ufficiale giapponese, Nintendo ha salutato ufficialmente il 40esimo anniversario di Super Mario, chiudendo una lunga stagione di celebrazioni dedicate alla mascotte più riconoscibile della casa di Kyoto. Il testo, apparso nella pagina costruita appositamente per l’occasione e poi tradotto in inglese, ha il tono di un ringraziamento finale più che di un annuncio, e segna in pratica il punto di arrivo di dodici mesi passati a ricordare quanto pesi quel nome nella storia dei videogiochi.

Le parole scelte dall’azienda sono semplici: “Grazie per averci aiutato a festeggiare il 40° anniversario di Mario nel corso di tutto l’anno, tra videogiochi, mostre al Nintendo Museum, partite speciali con 12 squadre di baseball professionistiche e il film cinematografico Super Mario Galaxy Il Film. Vi ringraziamo per il vostro costante supporto”. Nessun accenno a nuovi progetti, nessuna promessa nascosta tra le righe. Solo un bilancio.

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Un anno di celebrazioni tra giochi, mostre e baseball

Il punto più alto delle celebrazioni è stato il Nintendo Direct dedicato all’idraulico, andato in scena nel settembre 2025. Un evento pensato per concentrare in pochi minuti tutto quello che l’azienda aveva in cantiere per il suo personaggio simbolo, e in effetti la lista uscita da quella presentazione non era corta. Si è visto il film dedicato a Super Mario Galaxy, è stata annunciata la raccolta Super Mario Galaxy 1 + 2, sono arrivati nuovi amiibo, e poi Mario Tennis Fever, un DLC per Super Mario Bros. Wonder e Yoshi and the Mysterious Book.

Fuori dal terreno strettamente videoludico, le iniziative hanno seguito strade meno prevedibili. Le mostre allestite al Nintendo Museum hanno raccontato la storia del personaggio a chi ha fatto tappa nella struttura, mentre in Giappone dodici squadre di baseball professionistiche hanno ospitato partite speciali a tema. Un tipo di operazione che dice molto su quanto Mario sia entrato nella cultura popolare giapponese, ben oltre il perimetro dei videogiochi.

Il catalogo che continua a crescere e il testimone a Zelda

Anche negli ultimi mesi qualcosa si è mosso. Il mese scorso Nintendo ha aggiunto Super Mario Sunshine al catalogo GameCube di Nintendo Classics, allargando ancora una volta la libreria di titoli storici disponibili in abbonamento. Un’aggiunta attesa da parecchio tempo da chi segue il servizio, e arrivata proprio nella fase finale dell’anniversario. Sul fronte delle collaborazioni, sono stati presentati i nuovi set LEGO con le minifigure di Mario, con contenuti e prezzi già resi pubblici. E per chi sta ancora sulle piste, Mario Kart World riceve un aggiornamento gratuito con 10 circuiti classici, un’operazione che allunga la vita del gioco senza chiedere nulla in più a chi lo possiede già.

Nel frattempo l’attenzione si è spostata su un altro pilastro della casa giapponese. Questo settembre è stato il turno dell’evento dedicato a The Legend of Zelda e al suo 40esimo anniversario, segno che il calendario delle ricorrenze importanti per Nintendo non conosce pause. Da una saga all’altra, con la stessa formula fatta di annunci concentrati, riedizioni e prodotti collaterali.

Resta il fatto che il 40esimo anniversario di Super Mario si chiude senza colpi di scena finali, con un ringraziamento pubblicato online e una lista di cose fatte che parla da sola. I giochi annunciati a settembre 2025 continueranno il loro percorso, il film su Galaxy ha già trovato la sua strada nelle sale, e il catalogo Nintendo Classics resta il posto dove le vecchie avventure dell’idraulico tornano disponibili una dopo l’altra.