Vodafone, offerte mobili agosto 2025: si parte da 6,99€ con 5G gratis

Vodafone si presenta anche durante il mese di agosto con delle offerte che ampliano la sua gamma mobile, fatta dunque di risparmio, di qualità e di tanti contenuti. Le soluzioni da prendere in esame oggi sono ben tre, tutte molto equilibrate e soprattutto con i contenuti che gli utenti amano.

Vodafone 6,99 5G, la promo che tutti vogliono è disponibile

Con la nuova offerta lanciata proprio durante questo mese di agosto, Vodafone vuole attrarre verso di sé gli utenti che decidono di abbandonare Iliad ma anche i gestori virtuali, tra i quali ci sono anche Fastweb e PosteMobile. Al suo interno la soluzione mobile vanta chiamate senza limiti verso tutti gli utenti mobili o fissi, messaggi illimitati verso tutti e 100 GB in 5G per navigare in Internet ogni mese.

Vodafone Family+ 5G, la promo per i clienti fissi

L’altra offerta mobile che Vodafone mette a disposizione e dedicata a tutti coloro che hanno già un’offerta di rete fissa. Ecco la Vodafone Family+ 5G, soluzione che offre chiamate e messaggi senza limiti verso tutti con Internet fatto di giga senza limiti in 5G.

Vodafone 11,99 5G, la promo non per tutti

Oltre alle due offerte già viste, ce n’è anche un’altra che Vodafone rende disponibili ad agosto e che può servire a diversi utenti. Questa infatti è riservata espressamente a chi decide di abbandonare gestori come TIM e WindTre, ma anche a chi sceglie di abbandonare abbandona Kena e Very Mobile. In questo caso gli utenti potranno beneficiare di 100 GB in 5G tutti i mesi con minuti e messaggi senza limiti. Un altro vantaggio che c’è in questa offerta è di poter avere invece di 100 GB, ben 150 GB, basta solo attivare il servizio SmartPay la ricarica direttamente dal conto corrente e in maniera gratuita. La scelta ora è tutta vostra, non dovete fare altro che sbrigati per non restare senza offerta.