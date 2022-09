La famiglia Realme si sta allargando e il nuovo protagonista sarà il GT Neo 4. Il lancio del device è previsto per il prossimo mese in Cina e nel frattempo si stanno moltiplicando le indiscrezioni a riguardo.

Stando a quanto scoperto dal solito leaker Digital Chat Station, lo smartphone è ormai pronto per il debutto. Infatti, Realme GT Neo 4 è apparso sul sito ufficiale del brand nelle scorse settimane e poi subito rimosso.

Tuttavia, stando alle ulteriori indiscrezioni emerse, nonostante il dispositivo si preannuncia come successore del GT Neo 3, le differenze tra le due serie saranno piuttosto marcate. Se nella precedente generazione il device si configurava come un medio di gamma, questa volta la situazione sarà diversa.

Realme potrebbe sorprendere tutti con il nuovo GT Neo 4 e renderlo un vero e proprio flagship dalla scheda tecnica molto interessante

Su Realme GT Neo 4 ci aspettiamo la presenza del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, l’attuale soluzione top di gamma di Qualcomm. Già la presenza di questo chipset lascia intuire come il brand voglia dare rendere sempre più interessante lo smartphone.

Tra le altre caratteristiche tecniche trapelate, spicca il display AMOLED flessibile dotato di risoluzione da 1.5K, una soluzione a metà strada tra FHD e QHD. Non mancherà il supporto al refresh rate a 120Hz e alla ricarica rapida a 100W.

Il nuovo Realme GT Neo 4 si differenzierà parecchio dal precedente GT Neo 3 che invece adottava soluzioni da medio di gamma. Basta guardare al SoC che nella scorsa generazione si affidava ad una soluzione MediaTek Dimensity 8100. Al momento, il produttore non ha svelato alcun dettaglio ufficiale, quindi non resta che attendere maggiori informazioni in merito.