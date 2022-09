L’Italia prevede di abbassare le soglie per il riscaldamento di case e aziende durante l’inverno per contribuire a ridurre la quantità di gas e i rischi legati all’arresto totale dei flussi di gas russi.

L’Italia ha importato circa il 40% del suo gas dalla Russia prima dell’inizio del conflitto in Ucraina a febbraio, ma si è mossa rapidamente per cercare forniture alternative e ridurre la sua dipendenza da Mosca.

Secondo un piano del governo annunciato martedì, la temperatura nei condomini e in altri edifici pubblici sarà regolata a 19 gradi Celsius, un grado Celsius in meno rispetto al passato. La cifra sarà fissata a 17°C per i locali industriali. Il riscaldamento sarà acceso per un’ora in meno ogni giorno.

Ecco cosa ha in mente il governo

Roma è anche in trattative con la lobby industriale Confindustria per concordare un’ulteriore riduzione dei consumi di gas su base volontaria, ha aggiunto.

L’Italia spera che i cordoli riducano il consumo di gas di 3,2 miliardi di metri cubi e punta a tagliare altri 2,1 miliardi di metri cubi utilizzando forniture di combustibili alternativi per generare elettricità.

Tra le varie misure, il documento prevedeva un aumento della produzione delle centrali esistenti a carbone e a petrolio, che porterebbe a una riduzione del consumo di gas di circa 1,8 miliardi di metri cubi.

I risparmi potrebbero essere aumentati da altre misure che incoraggiano i singoli utenti e le imprese a ridurre i consumi, il che significa che la domanda complessiva potrebbe diminuire del 15% o almeno 8,2 miliardi di metri cubi, in linea con i piani più ampi dell’Unione Europea.

L’Italia ha riempito i suoi serbatoi di stoccaggio del gas all’83% della capacità all’inizio di settembre, aggiunge il documento, facendo scorta in vista dei mesi più freddi.