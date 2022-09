Banche e truffe: scomparsi i soldi dalle carte di credito in pochi secondi

Ogni banca che si rispetti detiene dei servizi di sicurezza che vanno a tutelare l’utente finale per non avere alcun tipo di problema. Sono moltissime infatti le truffe che ogni giorno possono parlarsi di fronte ai vari clienti delle filiali italiane, le quali ce la mettono tutta. La protezione è infatti assicurata, non dovrete tenere nulla dal momento che ogni sistema informatico di ogni banca è provvisto di diverse contromisure contro le truffe phishing soprattutto.

Ci sono tante situazioni da tenere d’occhio, come ad esempio chi invia il messaggio. Tramite e-mail infatti arrivano le comunicazioni truffaldine, quelle che fingono di essere un avviso da parte delle vostre banche di appartenenza. Ciò che quindi dovrete fare sarà controllare chi invia la mail, visto che spesso le truffe hanno delle e-mail incomprensibili che non rispondono assolutamente al nome della banca.

Non dovrete poi biasimare la lingua, visto che questo tipo di e-mail sono molto spesso scritte con un italiano molto sgrammaticato. In basso potete trovare uno dei messaggi incriminati, proprio per avere un esempio.

Banche e truffe: questo è uno dei messaggi più sanguinari degli ultimi giorni

Come potete notare qui in basso ecco il classico esempio, quello che vi porterà a inserire di nuovo le vostre credenziali di accesso concedendo ai malviventi.

A seguito di alcuni aggiornamenti effettuati sulla nostra piattaforma al fine di migliorare la vostra sicurezza

Abbiamo la necessità di verificare nuovamente tutti i nostri clienti in modo che possiate usufruire dei nuovi sistemi di sicurezza .

La preghiamo di cliccare sul seguente link e completare tutti i campi.