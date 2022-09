Iliad ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, promettendo agli utenti l’incredibile possibilità di mettere le mani su un prodotto quasi gratis, più precisamente un iPhone, dietro il pagamento di un contributo estremamente ridotto.

La crescita di Iliad, se considerate che è da pochissimi anni in Italia, è stata a dir poco esponenziale, al 31 marzo 2022 l’azienda contava ben 8,825 milioni di utenti, con la promessa di incrementare ancora di più la propria offerta, e sopratutto la certezza di non incappare in odiose rimodulazioni contrattuali.

Iliad: ecco l’incredibile nuova offerta

Consapevole che la maggior parte degli utenti in Italia è alla ricerca di un iPhone di ultima generazione, Iliad ha rilanciato la sfida con una serie di ottime occasioni per l’acquisto, a prezzi decisamente ridotti rispetto al passato.

Tutti i prodotti elencati possono essere acquistati con pagamento in un’unica soluzione, ma anche a rate, tutte addebitate direttamente sul conto corrente bancario (previa presentazione della busta pagata). La limitazione più grande, in merito all’accesso alla promozione, riguarda la necessità di essere clienti da almeno 3 mesi, in caso contrario non sarà possibile acquistare i prodotti.

Veniamo ora a conoscenza di quali sono i prezzi da battere: