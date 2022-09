Vodafone vuole ancora oggi essere considerato il miglior operatore telefonico d’Italia, per questo motivo ha messo a disposizione degli utenti della penisola, una serie di offerte molto speciali, con prezzi più bassi del normale, e la perfetta occasione per accedere a bundle importanti, senza spendere tanto.

Tutte le proposte che troverete raccontate nel nostro articolo sono da richiedere solamente con portabilità del numero originario, ed allo stesso tempo richiedono all’incirca il versamento di un costo iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM e parte del credito residuo, con pagamento automatico del canone fisso mensile tramite il credito residuo della stessa SIM.

Vodafone: quali sono le migliori offerte

L’offerta sicuramente più interessante è la Special 100 Digital Edition, una promozione attivabile dai soli utenti in uscita da coopvoce, fastweb, Iliad ed altri operatori virtuali (tra cui PosteMobile), in vendita ad un prezzo fisso mensile di soli 9,99 euro, con annesso un bundle assolutamente invidiabile. Più precisamente parliamo di 100 giga di traffico dati al mese in 4G, SMS da utilizzare verso tutti, e sopratutto minuti illimitati da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono.

La Special Giga può essere invece l’alternativa più papabile, infatti gli utenti in uscita dai medesimi operatori virtuali, con l’aggiunta però di TIM, potranno richiedere 70 giga di traffico dati al mese, 1000 SMS e minuti illimitati, dietro il pagamento di un contributo fisso mensile di soli 7,99 euro.

Entrambe le offerte possono essere attivate direttamente nei negozi fisici.