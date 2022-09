Solo negli Stati Uniti, 230 milioni di persone sono utenti attivi dei social media. Pensa a tutti i post, le foto e i video condivisi ogni giorno.

Se hai deciso di aumentare la privacy nel tuo smartphone e oscurare le foto che hai nella galleria, sappi che esiste una funzione per tenere nascoste alcuni file indipendentemente dal tipo di sistema che hai. Ecco come.

Come creare cartelle nascoste su iOS

Apple ti consente di creare cartelle nascoste contenenti foto invisibili a chiunque utilizzi il tuo telefono tranne te. Vengono rimossi dai tuoi album e gallerie principali.

Ecco come puoi nasconderli:

Avvia l’app Foto sul tuo iPhone o iPad.

Tocca l’album che vuoi vedere.

Tocca Seleziona nell’angolo in alto a destra.

Seleziona le foto e i video che desideri nascondere.

Tocca il pulsante Condividi.

Scegli Nascondi dal menu Condividi foglio.

Conferma di voler nascondere le foto e i video.

Per trovare le tue foto e i tuoi video nascosti, scorri verso il basso fino ad Altri album e tocca Nascosti. Le foto che hai nascosto alla vista verranno archiviate qui. Puoi mostrare un file toccando il pulsante Condividi e selezionando Scopri.

Questo trucco fa uscire le foto dai tuoi album principali, ma avrai bisogno di un’app di terze parti per bloccarle usando una password.

Come creare cartelle nascoste su Android

A seconda del modello di telefono in uso, le istruzioni variano. Ecco il modo più comune per nascondere i tuoi file tramite Google Foto sulla versione stock di Android:

Apri l’app Google Foto sul tuo smartphone.

Seleziona le immagini che desideri nascondere.

Tocca l’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra.

Tocca Sposta in archivio nel menu a discesa.

Questo nasconde le tue foto e i tuoi video in una cartella separata (chiamata Archivio, in questo caso). Puoi accedervi dal menu principale di Google Foto, ma i contenuti di questa cartella non verranno inclusi in nessuno dei tuoi altri feed.

Come creare cartelle nascoste su Google Pixel

Google Pixel ha un processo un po’ più approfondito per nascondere i file. Ecco come farlo: