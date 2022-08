Ecco Aptera, la nuova e particolare auto elettrica con tre ruote a ricarica solare. Il progetto portato avanti da una società americana dovrebbe mostrare a breve l’ultimo prototipo “Gamma”, il quale introdurrà le ultime novità dell’auto. Il costruttore ha intanto condiviso un teaser dove mostra i nuovi interni dell’auto.

Dalle immagini si può intravedere un design minimal, più la presenza di uno schermo per la strumentazione e un ampio display centrale per i sistemi di infotainment. Il volante ha una forma che ricorda le Tesla Model S e Model X. I comandi fisici sono ridotti all’osso e i sedili hanno una posizione simile a quelli delle auto sportive.

In queste settimane dovremmo avere maggiori notizie sulla nuova auto elettrica Aptera, essendo che verranno condivise le novità dell’ultimo prototipo di pre-produzione. Inoltre, verrà anche svelato quando avverrà definitivamente la produzione dell’auto.

I preordini per Aptera sarebbero oltre 22.000. L’autonomia sarà eccezionale e il modello top di gamma può arrivare fino a 1.600 km. Aptera può essere scelta sia con la trazione anteriore che con quella integrale. Il primo modello ha un motore elettrico singolo da 100 kW che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. Invece, il secondo, ha un powertrain da 150 kW e va da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.