I cellulari prima erano “economici” rispetto agli smartphone di oggi, ma ora potrebbero valere una fortuna.

Il più prezioso, il primo iPhone in assoluto, ora vale oltre 10.000 euro, secondo una ricerca del mercato online LoveAntiques.

Si può affermare con sicurezza che ci sono alcuni modelli strani e meravigliosi là fuori, alcuni sono sicuro che molte persone oggi non saprebbero nemmeno che sono telefoni e tuttavia possono valere una cifra enorme.

Di seguito sono elencati i primi 3 cellulari più preziosi al mondo. Le fasce di prezzo sono state calcolate utilizzando le vendite di eBay nell’ultimo anno e le valutazioni di un esperto di tecnologia antica.

iPhone 1

Il primo iPhone è stata una pietra miliare quando è stato rilasciato nel 2007. Se hai un prototipo di pre-produzione, allora sei fortunato perché potrebbe valere più di 10.000 euro.

In effetti, ci sono esempi di aste in cui i telefoni sono stati venduti per più di 30.000 euro.

Tuttavia, tieni presente che i prezzi possono variare notevolmente e il telefono vale solo quanto qualcun altro è disposto a pagare per questo.

Motorola 8000x

Il Motorola 8000X, chiamato anche Motorola DynaTAC 8000X, è stato il primo telefono cellulare portatile al mondo.

La serie di telefoni cellulari è stata rilasciata da Motorola tra il 1983 e il 1994. È possibile ottenere l’8000X in tre combinazioni di colori, beige e crema, bianco e nero o bianco.

Rispetto agli standard odierni, il telefono è enorme, ma all’epoca era considerato un’opzione meno ingombrante di quelli che si trovavano solitamente nelle auto.

Nokia 7700

Il Nokia 7700 è stato prodotto come unità prototipo nel 2003 e nel 2004, ma non è mai stato effettivamente rilasciato.

Ciò spiega il suo alto valore stimato compreso tra 1.000 e 2.000 euro. Se fosse stato rilasciato, sarebbe stato un contendente per il primo smartphone in assoluto, ma ora è invece un ricercato oggetto da collezione.