Netflix è chiamato ancora una volta alla sfida dei costi. Nel corso di questa prima parte del 2022, la piattaforma streaming ha subito un brutto contraccolpo sul fronte del numero degli abbonati. I numeri attuali indicano una forte decrescita di Netflix su scala globale con ben 200mila abbonati in meno rispetto al 2022.

Se da un lato queste cifre sono naturalmente influenzate dall’uscita di Netflix dalla Russia, sul fronte occidentale non si può non notare come la disaffezione del pubblico nasca proprio dall’ennesima operazione legata ad un aumenti sui costi durante la passata primavera.

Netflix aumenta i prezzi: queste le nuove tariffe

In Europa e negli USA, da qualche settimane Netflix ha ufficializzato le nuove rimodulazioni sui costi per due dei tre attuali piani di visione.

Ad essere interessati dalla prima modifica sono tutti gli utenti che hanno attivo un piano Premium. I clienti, in questo caso, saranno chiamati a pagare un costo mensile dal valore di 18,99 euro, per un rincaro di 2 euro rispetto ai precedenti listini. I servizi per gli abbonati prevedono sempre la visione dei contenuti con il 4K UHD e la possibilità di condividere la visione su quattro schermi in contemporanea.

La stessa modifica è prevista anche per il secondo pacchetto, quello Standard. In questa circostanza, gli abbonati si troveranno a pagare un ticket al costo di 12,99 euro in cui sono previsti i contenuti con la tecnologia del Full HD ed anche la condivisione su un massimo di due schermi in contemporanea.

I nuovi listini di Netflix sono validi senza discriminazioni per i vecchi e per i nuovi abbonati.