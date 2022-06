È da poco disponibile all’attivazione una muova offerta winback di WindTre. Il noto operatore telefonico italiano sta infatti proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’offerta denominata WindTre Go 100 Top+ ad un costo di soli 5,99 euro al mese.

Torna in WindTre: nuova offerta winback a soli 5,99 euro al mese

Per alcuni ex clienti WindTre sarà possibile attivare una nuova offerta mobile. Come già accennato, si tratta dell’offerta winback denominata WindTre Go 100 Top+. Andando nello specifico, quest’ultima comprende 100 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Come già detto, il costo di rinnovo dell’offerta è molto basso. Si tratta infatti di 5,99 euro al mese, a cui bisogna però aggiungere 10 euro per il costo della nuova scheda sim. Il costo di attivazione, invece, è gratuito. L’operatore telefonico WindTre sta proponendo l’offerta in questione tramite una nuova campagna SMS. Ecco il messaggio inviato ad alcuni suoi ex clienti.

“Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 10E nei nostri negozi entro il 28/06. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy su windtre.it/go100tp”.

Oltre a questa, l’operatore sta comunque proponendo anche altre offerte della serie Go. Tra queste, ricordiamo ad esempio la Go 100 Special+ che ha un costo di 9,99 euro al mese, la Go 100 Fire+ che ha invece un costo di 6,99 euro al mese e la Go 100 Star+ che ha un costo di 7,99 euro al mese.