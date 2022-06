Due attori della serie Netflix The Chosen One sono stati uccisi e altri sei membri del cast o della troupe sono rimasti feriti dopo che il furgone su cui stavano viaggiando si è schiantato in Messico.

Il Dipartimento della Cultura della Baja California ha dichiarato venerdì che Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar sono morti nell’incidente giovedì vicino alla città di Mulege.

I media locali hanno riferito che l’incidente è avvenuto giovedì e hanno affermato che il furgone si è ribaltato dopo essere uscito di strada in un’area desertica.

Altri sei membri del cast e della troupe sono rimasti feriti ma rimangono stabili, ha detto Netflix. Sembra che l’equipaggio stesse lavorando nella vicina zona di Santa Rosalia in quel momento.

Un tragico incidente che ha scosso l’intera comunità

La produzione della prossima serie era iniziata ad aprile, secondo Comicbook. Nessuna data di uscita era stata resa pubblica per la serie.

La serie non deve essere confusa con l’altra serie di Netflix chiamata The Chosen One, andata in onda originariamente nel 2019 per due stagioni.

Un portavoce di Netflix ha dichiarato: “Siamo tristi di confermare che due membri del cast sono morti dopo un tragico incidente durante il transito da Santa Rosalía all’aeroporto locale. Altri due membri del cast e quattro membri della troupe sono rimasti feriti ma rimangono stabili. Sono in corso le indagini sui motivi dell’incidente e la produzione è stata sospesa per alcuni giorni per rispetto delle vittime. I nostri pensieri sono con loro e la loro famiglia in questo momento”.