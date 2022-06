L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato nei propri negozi fisici l’offerta denominata Very 5.99 70 Giga BTL.

Vi ricordo che stiamo parlando di un operatore del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd. Scopriamo insieme cosa prevede questa offerta.

Very Mobile ha lanciato la Very 5.99 nei negozi fisici

L’offerta denominata Very 5,99 70 Giga BTL prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese.

Troviamo anche la Very 4.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 4,99 euro al mese.

Dal 20 giugno all’11 luglio 2022, nei punti vendita fisici, ritorna anche la promo cashback che permette di avere un mese di ricarica omaggio. La ricarica omaggio verrà erogata come credito da utilizzare esclusivamente per il rinnovo dell’offerta sottoscritto entro l’11 luglio 2022.