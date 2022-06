Con il nuovo volantino SottoCosto, Trony è riuscita a far convogliare entro un’unica soluzione le migliori offerte del periodo, promettendo ai vari consumatori la possibilità di affidarsi a prezzi sempre più economici, anche applicati su smartphone o prodotti dalla qualità ben superiore.

La soluzione che troverete raccontata nel nostro articolo, non presenta differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ovvero gli acquisti possono essere completati solamente da coloro che saranno disposti a recarsi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale. Le scorte, lo ricordiamo, sono estremamente limitate, per questo motivo è bene prestare la massima attenzione in fase di approfondimento dell’acquisto.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid, potrete avere codici sconto Amazon gratis e le grandissime offerte del momento.

Trony: il volantino che tutti aspettavano è finalmente realtà

Fino al 25 giugno da Trony è tempo di SottoCosto, in questi giorni è stata lanciata una nuova incredibile campagna promozionale, al cui interno si possono trovare ottime offerte e prezzi da non credere, applicati su un numero sempre crescente di prodotti molto speciali. Già in prima pagina, ad esempio, incrociamo il Samsung Galaxy A32, un prodotto interessante, proposto con uno sconto di 80 euro rispetto al prezzo originario di listino.

Sfogliandole nel dettaglio, scopriamo però anche alcune chicche legate alla fascia alta, come iPhone 13 a 799 euro, Galaxy S22 proposto a soli 849 euro, oppure anche un Apple iPhone 11 a soli 529 euro. Non mancano ovviamente le giuste vie di mezzo, pensate per gli utenti che non vogliono investire troppo denaro, ecco quindi arrivare Realme C11 a 119 euro, Galaxy A22 a 179 euro, Galaxy A52s a 299 euro, Motorola Moto G42 a 219 euro, Xiaomi 11T a 379 euro, Redmi 9At a 99 euro, Oppo A94 a 259 euro o Oppo A16 a 149 euro.

Maggiori informazioni sono raccolte online sul sito ufficiale.