Maserati: proprietari arrabbiatissimi, ecco perché sono sempre in assistenza

Secondo quanto riportato, uno dei brand di lusso più interessanti del momento sarebbe Maserati, stando anche alle parole degli automobilisti. Il made in Italy si vede alla grande su queste auto, le quali hanno raccolto un gran successo soprattutto in questi ultimi anni.

Allo stesso tempo però c’è da dire che, pur costando davvero tanto ed essendo stupende esteticamente, alcune Maserati starebbero presentando dei problemi abbastanza gravi. Un esemplare in particolare, secondo quanto riferito dall’esperienza di alcuni automobilisti, sarebbe la Levante. Proprio qui in basso sono segnalati i problemi come riportati all’interno del forum dove l’automobilista ha lamentato problematiche non di poco conto sulla sua auto a noleggio con 250 cavalli.

Maserati: ecco i problemi segnalati da un automobilista direttamente sui forum ufficiali

“Buonasera ho una auto suv maserati levante diesel cv 250 a noleggio lungo termine con dei problemi di stabilita piu volte e entrata in assistenza maserati samocar senza risultati . I problemi piu fastidiosi sono sulla strada sconnessa salta nonostante la pressione delle gomme sia stata controllata, le misura della gomma 265/55/19 sempre durante marcia in autostrada lasciando lo sterzo, passa dalla corsia di sorpasso, alla corsia di emergenza in circa 30 metri di distanza. Lo sterzo in fase di manovra o durante la marcia o in fase di curva per entrare in una via LO STERZO NON RITORNA , sempre durante la marcia principalmente in autostrada sollecitando i freni, dopo 5 o 6 frenate di rallentamento lo sterzo vibra e le vibrazioni si ripercuotono sul veicolo la risposta della maserati e la seguente”.