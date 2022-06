Maserati: tanti problemi e auto sempre in assistenza, utenti furibondi

Come in tanti credono, i marchi di lusso di automobili sono quasi esenti da ogni tipologia di problemi. In realtà tutto questo non è assolutamente vero, visto che molto spesso anche le auto dei brand più famosi e soprattutto che riguardano le altre prestazioni finiscono all’interno delle officine. L’assistenza Maserati più in particolare avrebbe registrato un’entrata nettamente al di sopra delle aspettative all’interno della sua officina. Sono molti gli automobilisti che dopo aver acquistato un’auto del marchio avrebbero avvisato delle problematiche.

Proprio qui in basso è possibile scoprire di che natura sono i problemi di cui si parla, i quali stanno attanagliando anche un brand famosissimo e ricercatissimo in tutto il mondo come Maserati.

Maserati: non si direbbe ma ci sono alcune problematiche anche su questo brand di auto di lusso, i dettagli

Diversi problemi starebbero interessando molte auto del marchio Maserati. Stando a quanto riportato, le auto soffrirebbero di una serie di problemi elettrici ma anche di elettronica, i quali potrebbero risultare fastidiosi pur non compromettendo la sicurezza e l’utilizzo dell’auto.

Il tutto spesso si risolve semplicemente ripulendo i connettori. Per quanto riguarda invece gli interni, alcuni parlano di diversi rumori, a partire dal fruscio del vento a velocità sostenuta fino ad arrivare ad alcuni scricchiolii. Non sono mancati poi i richiami ufficiali che hanno riguardato anche il controllo del serraggio delle ruote. Inoltre c’è stato anche bisogno in alcuni casi del serraggio della pompa della benzina, della riprogrammazione della centralina al fine di un’emissione di gas più regolare.