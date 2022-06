Il noto marchio automobilistico tedesco Mercedes sta progettando l’arrivo di numerose vetture. Tra queste, ci sarà anche la versione restyling della Mercedes Classe B. Quest’ultima dovrebbe debuttare in veste ufficiale sul mercato fra circa un anno, ovvero all’inizio del 2023. Nel corso delle ultime ore la vettura in questione è stata spiata su strada in alcune foto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Mercedes Classe B: il restyling si fa vedere su strada in queste foto spia

Continuano i lavori per la realizzazione della prossima vettura del noto marchio automobilistico Mercedes. Come già accennato, stiamo parlando della versione restyling della Mercedes Classe B. Nel corso di queste ore, in particolare, la vettura è stata spiata su strada in alcune foto spia.

Da queste foto pubblicate in rete, possiamo notare come l’azienda abbia leggermente camuffato la vettura sia sulla parte frontale che sulla parte posteriore. Questo perché, stando a quanto è emerso fino ad ora, il marchio tedesco concentrerà le piccole novità estetiche e di design proprio in queste zone. Dovrebbe cambiare leggermente ad esempio la forma dei fari e dei gruppi ottici della vettura.

Le foto spia in questione non rivelano purtroppo ulteriori dettagli stilistici né gli interni. Nonostante questo, sappiamo già grazie ad alcune indiscrezioni che all’interno la vettura pitta contare sulla nuova generazione del sistema di infotainment di Mercedes, ovvero la piattaforma MBUX.

Il debutto del restyling della Mercedes Classe B è comunque ancora piuttosto lontano. Immaginiamo dunque che emergeranno ulteriori dettagli tecnici, anche per quanto riguarda le prestazioni.