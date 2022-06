A partire dallo scorso 1° giugno 2022 l’operatore Eolo ha iniziato a proporre delle nuove promozioni relative a Eolo Più, l’offerta di rete fissa disponibile in FWA e FTTH. In esclusiva online è disponibile il cosiddetto Bonus di benvenuto.

Nei negozi partner invece, è previsto un prezzo ulteriormente scontato, ma solo per pochi giorni. Oggi vogliamo parlarvi dell’offerta Eolo Più.

Eolo Più disponibile online con bonus di 30 euro

Per le nuove attivazioni effettuate in autonomia online sul sito ufficiale dell’operatore, Eolo Più prevede il già citato Bonus di benvenuto. Si tratta di uno sconto complessivo pari a 30 euro, suddiviso in 2,50 euro al mese per le prime 12 mensilità dell’offerta. Grazie a questa promozione, disponibile dall’1° al 30 Giugno 2022 salvo cambiamenti, il prezzo di Eolo Più scende dunque a 22,40 euro al mese per il primo anno, per poi tornare al prezzo standard di 24,90 euro al mese.

Parlando invece dei negozi partner dell’operatore, in questo caso per un breve periodo di tempo rimane ancora disponibile il prezzo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, con aumento a 24,90 euro mensili successivamente. Salvo eventuali proroghe o cambiamenti, questa promo è valida fino al 6 Giugno 2022, mentre dal giorno successivo sarà possibile sottoscrivere l’offerta con il prezzo standard di 24,90 euro al mese fin da subito.

Con l’offerta di rete fissa Eolo Più, oltre a una connessione internet illimitata in FTTH o FWA in base alla copertura, sono incluse anche chiamate illimitate verso numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre che il modem standard EOLOrouter. Ad ogni modo, a prescindere dalla tecnologia di rete, con questa offerta è possibile raggiungere una velocità massima di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Potete anche attivare dei pacchetti aggiuntivi, visionabili sul sito ufficiale dell’operatore.