I primi giorni del mese di Giugno garantiscono un risparmio incredibile per gli utenti che vogliono recarsi presso un qualsiasi negozio in Italia di Coop e Ipercoop, a prescindere dalla dislocazione territoriale, oppure vogliono collegarsi al sito ufficiale, avendo ugualmente la certezza di ricevere la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi nel caso in cui la spesa fosse superiore ai 19 euro.

La campagna promozionale convince sin da subito con alcune ottime chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire di vista, ricordando comunque che le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, e quindi garantire al consumatore la possibilità di accedere ai medesimi sconti a prescindere dalla data di avvicinamento. Oltre a questo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Coop e Ipercoop inarrestabili: svelate nuove offerte assurde

Le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop sono davvero assurde, sebbene comunque il focus dell’azienda sia rivolto verso la fascia entro i 450 euro di spesa effettivi. I dispositivi in promozione sono tantissimi ed altrettanto vari tra di loro, troviamo ad esempio Galaxy S20 FE, in vendita con le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con l’aggiunta del processore Qualcomm, passando anche per Galaxy A32, Galaxy a52 o un buonissimo Xiaomi Mi 10T.

Alcuni piccoli accenni sono rivolti anche verso i modelli decisamente più costosi, come ad esempio Galaxy Z Fold3 o Galaxy S22, ma in questi casi i prezzi sono pericolosamente vicini ai listini del periodo, di conseguenza l’acquisto non è così consigliato.