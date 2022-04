Amazon Prime Video rappresenta una delle migliori soluzioni per quanto concerne il settore dello streaming in Italia. I clienti che decidono di attivare un piano di visone alla piattaforma di casa Amazon sino alla fine della stagione potranno gustarsi le emozioni della Champions League con una partita a settimana.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Molti appassionati di calcio stanno valutando un abbonamento al servizio streaming proprio in occasione delle partite finali della Champions League. A differenza di altri servizi rivali, come Netflix, che già da tempo hanno eliminato tale opportunità per i clienti, tutti coloro che decidono di acquistare un piano di visone con Amazon Prime Video potranno beneficiare di un un mese gratis.

Per le nuove iscrizioni, infatti il servizio Prime Video è completamente a costo zero e non prevede alcun genere di vincolo formale per una successiva conferma. Laddove gli utenti dovessero proseguire nel loro rapporto contrattuale oltre il mese di prova, il costo del servizio sarà di 3,99 euro al mese. Possibile anche la sottoscrizione annuale per un pari di 36 euro ogni dodici mesi.

Coloro che sono interessati al servizio Amazon Prime Video a costo zero potranno beneficiare di una ulteriore occasione. Vodafone, infatti, garantisce il servizio streaming all’interno della sua offerta streaming, il cui costo è pari a 5 euro al mese. Tutte le promozioni streaming di Vodafone sono legate ad un piano di abbonamento legato alla Fibra ottica. Il ticket Amazon Prime Video sarà incluso nel piano streaming di Vodafone per un totale di un anno.