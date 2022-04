Ancora una volta gli utenti delle banche italiane sono sotto attacco. Continuano anche nel mese di aprile i tentativi di phishing a danno dei clienti dei principali istituti di credito in Italia. Ad essere colpiti più duramente in questa fase sono coloro che hanno un conto attivo presso Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Tanti clienti di Intesa Sanpaolo hanno segnato ancora la costante presenza di mail ed SMS fasulli. In rete girano infatti con grande frequenza comunicazioni in cui si preannuncia l’accredito sul conto Intesa Sanpaolo di cifre anche superiori ai 1000 euro.

Queste comunicazioni sono ovviamente create ad hoc dai malintenzionati della rete e hanno in allegato una serie di link. Sono proprio questi link a rappresentare un pericolo per i lettori.

Coloro che decidono di cliccare su queste mail e SMS, infatti, si espongono al rischio della condivisione delle loro informazioni riservate. Laddove, inoltre, gli hacker dovessero entrare in possesso di dati sensibili e riservati, la possibilità di creare profili fake sulla base di veri e propri furti d’identità online sarebbe più che elevata.

Attenzione anche all’attivazione di servizi a pagamento. Proprio in virtù di queste comunicazioni, tanti clienti con linea telefonica di TIM, Vodafone e WindTre si sono trovati con servizi a pagamento dal costo anche superiore ai 10 euro.

Lo scenario peggiore, ad ogni modo, resta quello per i risparmi. In caso di condivisione delle credenziali per l’home banking, i malintenzionati potrebbero rubare in poco tempo tutti i fondi presenti sul conto Intesa Sanpaolo.