Il debutto di OnePlus 10R non è ancora stato confermato ufficialmente ma le indiscrezioni indicano che possa avvenire a maggio. In attesa che l’azienda comunichi una finestra per la presentazione, stanno emergendo alcuni interessanti indiscrezioni che permettono di conoscere meglio lo smartphone.

I ragazzi di 91Mobiles sono venuti a conoscenza di quella che potrebbe essere la scheda tecnica completa di OnePlus 10R. Il device è attualmente in fase di test e quindi le informazioni sono più facilmente accessibili.

Stando a quanto emerso, il display sarà un AMOLED E4 da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+. Il pannello inoltre supporterà il refresh rate a 120Hz e HDR10+ per un migliore esperienza di visione dei contenuti.

Inoltre, il OnePlus 10R sarà spinto dal SoC MediaTek Dimensity 8100 con il supporto di 8GB di RAM LPDDR5 e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico potrà contare su un sistema a tripla ottica con il sensore principale Sony IMX766 da 50MP.

A supporto ci sarà anche un sensore IMX355 8MP ultra-wide e un sensore macro da 2MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale invece, ci aspettiamo un’ottica da 16MP pensata per scattare selfie e videochiamate.

Tra le feature presenti ci sarà il doppio speaker audio con supporto alla tecnologia Dolby Atmos e sarà presente anche l’NFC. Il device però non avrà il jack audio da 3.5mm. La batteria del device sarà da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida a 150W. Il sistema operativo sarà basato su Android 12 e sull’interfaccia proprietaria OxygenOS 12.