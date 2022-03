La famiglia Google Nest Hub è famosa in tutto il mondo in quanto rappresenta gli smart display realizzati da Mountain View. Attualmente, la serie è arrivata alla seconda generazione con tantissime feature introdotte nel passaggio da una versione a quella successiva.

Tuttavia, sembra che la terza generazione sarà ancora più rivoluzionaria di quanto ci si possa aspettare. Stando alle prime indiscrezioni emerse, Google sta lavorando ad un Nest Hub dal form factor inedito e totalmente rivoluzionario.

Lo smart display sarà a tutti gli effetti un tablet rimovibile dalla base. Non dobbiamo più pensare al device come un unico pezzo ma come ad un tablet poggiato su una base di ricarica che funge anche da cassa audio.

Google sembra intenzionata a rivoluzionare la nuova generazione di Nest Hub e renderlo un device profondamente diverso dalla versione attuale

Queste sono le prime indicazioni che arrivano dagli insider. Il progetto attualmente è ancora in fase di sviluppo ma la strada che Google intende seguire è questa. Il vantaggio di poter rimuovere lo schermo è quello di poterlo utilizzare nella casa per gestire con facilità la domotica.

Inoltre, saranno aggiunte varie feature per rendere l’interfaccia utente più gestibile, proprio come ci si aspetta da un tablet. Non mancherà un sistema di navigazione tra le app che implica anche la possibilità di scaricarne di nuove.

Purtroppo, al momento non si conoscono molti dettagli a riguardo. Il dubbio principale riguarda il sistema operativo su cui sarà basata la nuova generazione di Nest Hub. Google sta lavorando per introdurre Fuchsia OS su questa tipologia di device, ma a giudicare dalle nuove funzioni sembra difficile poterlo vedere in azione.

Siamo più propensi a credere che a Mountain View opteranno per adottare una versione modificata di Android o di Chrome OS, aumentando le possibilità di utilizzo del device. In ogni caso, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.