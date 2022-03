Xiaomi sta lavorando allo sviluppo di un laptop compatto ma non per questo privo di tutte le componenti hardware più recenti e potenti. Il nuovo Book S 12.4 è attualmente in fase di test interni presso gli stabilimenti Asiatici dell’azienda.

Tuttavia, stanno anche emergendo le prime informazioni a riguardo che permettono di scoprire la scheda tecnica di Xiaomi Book S 12.4. Grazie al test effettuato sulla piattaforma Geekbench e alla Certificazione Bluetooth SIG si possono delineare alcuni punti chiave del laptop.

La piattaforma di Geekbench ha registrato un punteggio in single core di 758 punti e di 3.014 punti in multi core. Il SoC che spinge il laptop è il Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 con una frequenza operativa a 3.00GHz.

Xiaomi Book S 12.4 sta per fare il proprio debutto e si preannuncia un laptop davvero interessante spinto dal SoC Qualcomm

A supporto del sistema ci sono 8GB di RAM e come sistema operativo troviamo Windows 11 Home in versione a 64-bit. Il display, come confermato anche dal nome avrà una diagonale da 12.4 pollici ma al momento non si conoscere la risoluzione.

Dalla Certificazione Bluetooth SIG inoltre, emerge il supporto al Bluetooth v.1 e poco altro. Certamente, nel corso dei prossimi giorni arriveranno maggiori dettagli in merito. Non resta che attendere ulteriori informazioni che emergeranno dai prossimi test e dalle prossime certificazioni.

Infine, ricordiamo che Xiaomi ha presentato nei giorni scorsi anche un altro laptop attraverso una delle proprie sussidiarie. Il Redmi Book Pro 15 ha fatto il proprio debutto nel mercato Cinese con un display da 15 pollici e risoluzione 3.2K e refresh rate a 90Hz. La CPU è basata sulle soluzioni Intel i5 e i7 di 12esima generazione e GPU NVIDIA RTA 2050.