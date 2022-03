Nel corso dei prossimi mesi la casa automobilistica Peugeot presenterà ufficialmente un nuovo SUV Coupé. Questo nuovo veicolo dovrebbe arrivare sul mercato automobilistico presumibilmente con il nome di Peugeot 4008 e ora possiamo dare un primo sguardo al suo design grazie ad alcune foto spia emerse in rete.

Peugeto 4008: trapelano in rete alcune foto spia del nuovo SUV Coupé di Peugeot

Tra i prossimi veicoli a marchio Peugeot sappiamo che ci sarà un nuovo SUV Coupé e che quest’ultimo verrà molto probabilmente chiamato Peugeot 4008. Come già accennato, in queste ultime ore sono state pubblicate in rete alcune foto spia del veicolo che ci hanno lasciato intravedere il design.

In particolare, le foto ritraggono il nuovo veicolo dell’azienda durante i consueti test su strada prima del debutto ufficiale. Sulla parte frontale possiamo notare la presenza dei nuovi fari LED leggermente più sottili e troviamo inoltre un passo lungo con un lunotto spiovente. Dalle foto è poi possibile vedere leggermente l’abitacolo, che sembra molto simile a quello presente sulla Peugeot 308.

Il SUV Coupé Peugeot 4008 sarà dunque il nuovo veicolo del marchio ed andrà a scontrarsi direttamente con i rivali Audi Q3 Sportback e BMW X2. Sappiamo inoltre che il veicolo si poggerà sulla piattaforma EMP2 e sappiamo che dovrebbe arrivare anche in versione Plug-in.

Queste sono le prime informazioni di questo nuovo veicolo di Peugeot, ma nel corso delle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli tecnici. Nel frattempo, vi ricordiamo che dovrebbe debuttare ufficialmente entro la fine di quest’anno o al massimo all’inizio del 2023.