Audi Q3 Sportback: ecco come cambia il SUV Coupé tedesco

La nuova Audi Q3 Sportback si prepara a debuttare con proporzioni rinnovate. Le prime immagini trapelate mostrano una silhouette più filante, merito di una linea del tetto rastremata che scende con decisione verso il posteriore. Rispetto al modello SUV già presentato, si nota una differenza chiara dal montante centrale in poi. Il lunotto più inclinato dona alla Sportback un’aria ancora più sportiva. C’è chi si chiede quanto inciderà sulla praticità dato che il design coupé potrebbe ridurre leggermente lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori e limare qualche litro al bagagliaio. In compenso, l’aerodinamica ringrazia. Se la nuova Audi Q3 standard offre un Cx di 0,30, la Sportback potrebbe migliorare di qualche decimo, a vantaggio dei consumi. Frontalmente, invece, tutto resta fedele al SUV: single frame più ampio e rialzato, fari sottili e taglienti, un look elegante ma deciso.

Tecnologia al centro dell’abitacolo, motori elettrificati e debutto imminente per Audi

Entrando nell’abitacolo della nuova Audi Q3 Sportback, l’impatto è quello di un ambiente tecnologico e curato nei dettagli. La configurazione è identica a quella della sorella SUV, con l’introduzione dell’Audi Digital Stage. I protagonisti sono tre schermi: il virtual cockpit da 11,9 pollici, il display centrale MMI da 12,8 pollici e l’head-up display. Elementi pensati per offrire un’esperienza di guida immersiva e sempre connessa. Gli interni, pur mantenendo la solidità tipica del marchio, cercano al contempo di creare un ambiente moderno. ù

Sotto il cofano della nuova, invece, l’Audi Q3 Sportback presenta motorizzazioni sarà completa. Saranno disponibili unità endotermiche, versioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid. Proprio quest’ultima cattura l’attenzione: dichiarata un’autonomia in modalità elettrica di circa 120 km WLTP. Un risultato non banale, soprattutto pensando al segmento di riferimento. La data ufficiale del debutto non è ancora stata fissata, ma le indiscrezioni parlano della fine dell’anno o dell’inizio del 2026. Chi spera di vederla già nei concessionari dovrà pazientare: il primo avvistamento su strada sembra destinato al prossimo anno.